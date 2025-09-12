Van 9 personas fallecidas por explosión de pipa; 55 lesionados se mantiene en atención hospitalaria

GENERANDO AUDIO...

55 lesionados por explosión se mantiene en atención hospitalaria. CUARTOSCURO

Una fuerte explosión de una pipa en Iztapalapa ocurrido la tarde de este miércoles que dejó un saldo de 9 personas fallecidas y 55 heridas, de las cuales 22 ya fueron dadas de alta, según el reporte oficial al corte de las 23:10 horas.

Las autoridades locales y de emergencia se movilizaron de inmediato para atender a los afectados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y personal de Protección Civil mantienen un monitoreo constante a los lesionados.

Hasta el momento, se reporta que 55 personas continúan recibiendo atención médica, mientras que 22 y fueron dadas de alta. Los hospitales habilitados trabajan en coordinación para garantizar los insumos y equipos necesarios en la atención de los lesionados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incidente en Iztapalapa. En el lugar se mantienen peritos y personal especializado. La posible causa sería el exceso de velocidad.

Vecinos de la zona han mostrado solidaridad, ofreciendo apoyo a los familiares de las víctimas. Asimismo, las autoridades de la CDMX habilitaron líneas de información y módulos de atención para orientar a la ciudadanía.

La tragedia en Iztapalapa ha conmocionado a la capital, y se espera que en las próximas horas se actualice el número de víctimas conforme avance la atención médica.

