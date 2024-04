Vecinos afectados por agua contaminada en BJ mantienen plantón, exigen el nombre del compuesto encontrado en el agua

Foto: Uno TV

El plantón de vecinos afectados por agua contaminada en Benito Juárez cumple su sexto día.

¿Qué exigen los vecinos de la Benito Juárez?

Los vecinos informaron que siguen sin recibir información clara sobre el nombre de la sustancia que fue identificada en el agua, y eso no les da certidumbre.

“Necesitamos saber cuál es el tóxico que tiene el agua y que está enfermando a la población en el perímetro de Benito Juárez”. Cristina Montemayor, habitante de BJ

“Los vecinos de la Benito Juárez no queremos veneno en nuestra agua y consideramos que agua que tiene cantidades mínimas de veneno, no es aceptable para ningún vecino de esta alcaldía”, expresó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Si no dicen el tipo de hidrocarburo, no sirve lavar las cisternas no sirve lavar el tinaco y tu tubería no está a salvo”, añadió.

Los afectados por el agua contaminada presentarán denuncias

Afirman que por toda la situación, presentarán denuncias, que están valorando con abogados la ruta legal.

Cristina Montemayor además señaló:

“El equipo de abogados está decidiendo quiénes son los responsables a los que hay que cuestionar y también cuáles son los temas que vamos a atacar, porque hay muchos temas que están violando, entonces no podemos irnos con todos los temas, nos vamos a ir con los más estratégicos y los más importantes, la salud”.

Afirman que tienen evidencia fotográfica de que, en otros tres pozos de la zona, hay presencia de la Guardia Nacional, y eso genera más dudas.

“La Guardia Nacional sacó a la gente de Sacmex de tres pozos, de 9 de la mañana a 11 estuve recorriendo los pozos y tengo fotografías y video de que eso fue lo que ocurrió”. Lucina Leo, habitante de BJ

“Puede ser que todavía no detectan la fuente del contaminante, pueden ser que los están resguardando por alguna otra razón, que por ley deberían de estar resguardados ,me percaté que no tienen ni candados en algunos pozos”, dijo.

Informaron que el plantón continuará de manera indefinida, por ahora el servicio de Metrobús, Línea 1, opera con normalidad.