Pernoctan en plantón; vecinos de BJ exigen solución al agua contaminada

Vecinos protestan por el agua tóxica, están inquietos, furiosos y anunciaron que mantendrán el bloqueo en el cruce de Insurgentes Sur y Eje 4 Xola. Afirmaron que se van a quedar de manera indefinida en este punto hasta no tener un diálogo con autoridades capitalinas o de Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Vecinos de BJ exigen explicación ante agua contaminada

Habitantes de la demarcación no lograron la reunión pactada en la Seduvi, donde iba a estar el coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ante esto anunciaron que iniciarán un proceso legal contra quién o quienes resulten responsables.

Vamos a iniciar también denuncias penales, porque esto es una negligencia criminal donde la verdad es que nos están envenenando. Olivia Pérez, representante vecinal

Aseguran que no aceptan reportes o informes técnicos, buscan conocer el contaminante, su tipo, los riesgos pero sobretodo la solución al problema.

No vamos a quitar el plantón hasta que alguien nos atienda y nos explique, no quiero diapositivas. No quiero figuritas. No quiero numeritos, que al final ni voy a entender porque no soy ingeniera, ni física, ni química quiero que me hablen en español coloquial, que yo pueda, con manzanitas y peritas, que me digan esto es lo que tiene el agua se va a resolver de esta manera. Alicia Champs, representante vecinal

También escucharon la conferencia que dio por la tarde el jefe de Gobierno, Martí Batres, pero tampoco quedaron conformes, indicaron que llevan más de un mes con el problema del agua y no esperaran dos semanas para que el olor del agua sea imperceptible.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]