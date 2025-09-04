GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 4 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 4 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevantes es la que realizarán vecinos de Ecatepec por falta de agua en la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una caravana, ocho concentraciones, tres citas agendadas, seis rodadas ciclistas y 12 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Caravanas programadas

Ska Pulqueando Hora: 09:00 Lugar de inicio: Pulquería “La Reyna Xóchitl”, Iztapalapa Recorrido: Diferentes pulquerías en Iztacalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, con destino final en la Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Aforo estimado: 300



Concentraciones

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11 Hora: 09:00 Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Aforo estimado: 60

Vecinos movilizados por el agua en Ecatepec Hora: 10:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Aforo estimado: 200

Grupo pro Palestina “El Mono y los Olivos” Hora: 10:00 Lugar: Fiscalía General de Justicia CDMX, Col. Doctores, Cuauhtémoc Aforo estimado: 50

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 10:00 a 12:00 Lugares: Congreso de la CDMX y Parque “Francisco Primo de Verdad”, Centro Histórico Aforo estimado: 100

Colectivo “Minerva” Hora: 11:00 Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa Aforo estimado: 10

Estudiantes organizados de la Universidad Iberoamericana Hora: Durante el día Lugar: Universidad Iberoamericana, Álvaro Obregón Aforo estimado: 35

Promotora Democrática Docente de la CNTE Hora: 12:00 Lugar: Sede de la Sección 60 del SNTE, Gustavo A. Madero Aforo estimado: 150

Frente Popular de Mujeres Indígenas de la CDMX Hora: Durante el día Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución, Centro Histórico Aforo estimado: 05



Citas agendadas

Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS CDMX Hora: 12:00 Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Col. Doctores, Cuauhtémoc Aforo estimado: 40

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle” Hora: 13:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc Aforo estimado: 35

Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Hora: Durante el día Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico Aforo estimado: 60



Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón 07:00 – De Plaza Comercial San Jerónimo al 4º Dinamo (Aforo: 30) 18:00 – De Insurgentes Sur al Centro Histórico (Aforo: 30)

Cuauhtémoc 20:00 – “People for Bikes Roma” hacia el Centro de Coyoacán (Aforo: 20) 20:00 – De Oxxo República al Planetario Luis Enrique Erro (Aforo: 20)

Benito Juárez 20:30 – Rodada “Mix Road” desde Metro Mixcoac al Parque La Ballenita (Aforo: 20) 21:00 – Hacia la Iglesia de Czestochowa desde Parque Hundido (Aforo: 25)



