Vecinos de Ecatepec alistan marcha este jueves y más movilizaciones en la CDMX
Este jueves 4 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevantes es la que realizarán vecinos de Ecatepec por falta de agua en la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una caravana, ocho concentraciones, tres citas agendadas, seis rodadas ciclistas y 12 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Caravanas programadas
- Ska Pulqueando
- Hora: 09:00
- Lugar de inicio: Pulquería “La Reyna Xóchitl”, Iztapalapa
- Recorrido: Diferentes pulquerías en Iztacalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, con destino final en la Plaza de la Constitución, Centro Histórico.
- Aforo estimado: 300
Concentraciones
- Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
- Hora: 09:00
- Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 60
- Vecinos movilizados por el agua en Ecatepec
- Hora: 10:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 200
- Grupo pro Palestina “El Mono y los Olivos”
- Hora: 10:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia CDMX, Col. Doctores, Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 50
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00 a 12:00
- Lugares: Congreso de la CDMX y Parque “Francisco Primo de Verdad”, Centro Histórico
- Aforo estimado: 100
- Colectivo “Minerva”
- Hora: 11:00
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa
- Aforo estimado: 10
- Estudiantes organizados de la Universidad Iberoamericana
- Hora: Durante el día
- Lugar: Universidad Iberoamericana, Álvaro Obregón
- Aforo estimado: 35
- Promotora Democrática Docente de la CNTE
- Hora: 12:00
- Lugar: Sede de la Sección 60 del SNTE, Gustavo A. Madero
- Aforo estimado: 150
- Frente Popular de Mujeres Indígenas de la CDMX
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- Aforo estimado: 05
Citas agendadas
- Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS CDMX
- Hora: 12:00
- Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Col. Doctores, Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 40
- Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 35
- Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
- Hora: Durante el día
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- Aforo estimado: 60
Rodadas ciclistas
- Álvaro Obregón
- 07:00 – De Plaza Comercial San Jerónimo al 4º Dinamo (Aforo: 30)
- 18:00 – De Insurgentes Sur al Centro Histórico (Aforo: 30)
- Cuauhtémoc
- 20:00 – “People for Bikes Roma” hacia el Centro de Coyoacán (Aforo: 20)
- 20:00 – De Oxxo República al Planetario Luis Enrique Erro (Aforo: 20)
- Benito Juárez
- 20:30 – Rodada “Mix Road” desde Metro Mixcoac al Parque La Ballenita (Aforo: 20)
- 21:00 – Hacia la Iglesia de Czestochowa desde Parque Hundido (Aforo: 25)