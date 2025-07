Vecinos de la colonia Lomas Quebradas explican por qué la tromba del sábado causó tantos daños

En menos de una hora, la Ciudad de México recibió 23 millones de metros cúbicos de agua el sábado pasado, con la colonia Lomas Quebradas, en la alcaldía Magdalena Contreras, como una de las más afectadas.

El señor Octavio vio cómo una barda y la mitad de su jardín se derrumbaron sobre el río Barranca Coyote.

“El agua pasó por la sala, la cocina y vino a caer aquí al jardín donde llenó una altura de metro y medio, un volumen considerable que hizo que la barda colapsara […] ahorita recapacitando si ese zaguán se hubiera vencido, me hubiera jalado la corriente con todo y coches y me hubiera ido hasta la barranca” Octavio Flores Sánchez / afectado de Lomas Quebradas

El saldo: 87 inmuebles afectados, 16 con pérdida total y 12 con daños estructurales.

La casa de Miguel Ángel fue la más afectada, el torrente de aguas negras derrumbó un muro que colinda con el río.

“Estamos impresionados, porque no es la primera vez que nos sucede esto, hace 15 años, hace 30 y más atrás nos hemos inundado […] el tubo no era suficiente para desazolvar toda el agua que viene de las calles y pues me trataron como si no supiera, pero yo vivo aquí sé la problemática que vamos a tener a futuro y ese tubo no es suficiente” Ubaldo Ruiz Rivera / afectado de Lomas Quebradas