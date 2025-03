Víctimas de Inverforx exigen justicia; piden avance a las más de 600 denuncias por fraude en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Víctimas de Inverforx exigen justicia. Foto: Uno TV

Personas que aseguran fueron defraudadas por la empresa Inverforx exigen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que presente avances sobre las más de 600 denuncias que se han levantado, algunas desde hace dos años.

Un grupo de personas presuntamente estafadas se manifestaron afuera de las instalaciones de la dependencia en la colonia Doctores, de la Ciudad de México.

Piden la captura del directivo de la compañía, Luis Alberto Pérez Zamorano, quien, aseguran, sigue operando un esquema piramidal de inversión desde Barcelona España, con ofertas de jugosos rendimientos para atraer clientes.

¿En qué consiste la estafa que denuncian en CDMX?

En primera instancia, la estafa consiste en que la empresa paga altos intereses, sin embargo, cuando las víctimas entregan cantidades más altas, incumplen y se quedan con los ahorros.

“Aquí hay 600 carpetas en Ciudad de México y no sabemos por qué no se ha llamado o se ha buscado cómo encontrar a esta persona y notificarle que tiene que venir a dar la cara, no nada más a dar la cara a pagarle a las víctimas. Tiene víctimas, la mayoría de más de 60 años, son 5 mil personas”, Edith de la Paz, víctima de fraude

Los manifestantes también pidieron la captura de unos 80 asesores que estarían trabajando para la compañía acusada de fraude a decenas de personas.

“Los asesores de Luis Alberto Pérez Zamorano, están los nombres en las lonas. Hicieron uso del conocimiento que tienen para convencer a la gente de invertir su dinero y robárselo. Porque la verdad es que no lo invirtieron en ninguna parte, se lo repartieron”, Edith de la Paz, víctima de fraude

Indicaron que cientos de personas han perdido los ahorros de su vida y que, a pesar de las denuncias, Inverforx siguen operando.

“Tienen el dinero que lo regrese. Se compraron casas, penthouses, coches, vacaciones, con el dinero y el dolor de las personas que dejaron en la calle que volvieron a trabajar para poder comer, que dejaron huérfanos porque la gente falleció de infartos, de infartos cerebrales, gente muy joven, que les entregó su dinero”, Edith de la Paz, víctima de fraude