Víctimas de la explosión en Iztapalapa recibirán apoyo inicial de 20 mil a 50 mil pesos

También habrá apoyo psicológico. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) fijó un apoyo inicial de entre 20 mil y 50 mil pesos para las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, tragedia que ha dejado 13 personas fallecidas y 70 lesionadas.

Darán apoyos desde 20 mil hasta 50 mil pesos a afectados por explosión de pipa en Iztapalapa

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, declaró que los 20 mil pesos se entregan a quienes tienen familiares hospitalizados, y los 50 mil pesos a los casos de víctimas mortales. Subrayó que éste es sólo un apoyo inicial y que se continuará acompañando a los afectados.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que ya comenzó la entrega de este recurso económico solidario.

Durante la rueda de prensa desde el Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, la mandataria destacó que también se han instalado carpas con alimentos y áreas de descanso gratuitas afuera de hospitales para los familiares.

Aparte de los 50 mil pesos, habrá atención psicológica y responsabilidad de Silza a afectados por explosión de pipa en Iztapalapa

De acuerdo con las autoridades, también se brindará atención integral, que incluye acompañamiento psicológico y jurídico gratuito, proporcionado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a través de la Coordinación General de Víctimas. El objetivo es dar contención emocional, representación en procesos legales y seguimiento social a las familias afectadas.

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, declaró que hasta ahora se han entregado 68 apoyos solidarios, 44 por parte de la capital y 24 más coordinados con el Estado de México, ya que varios heridos provienen de esa entidad. La dispersión de los recursos comenzó el viernes 12 de septiembre y continuará hasta concluir con todos los casos registrados.

En cuanto a la reparación definitiva, la responsabilidad recae en Silza, empresa propietaria de la pipa siniestrada. Brugada reiteró que el Gobierno capitalino acompañará a las víctimas para garantizar que el resarcimiento sea integral y vaya más allá de las pólizas de seguro con las que cuenta la compañía.

