Un celular calcinado permitió la comunicación con familiares. Fotos: Cuartoscuro

Las pérdidas humanas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa han sido 8 hasta el momento. Los nombres y los rostros de los que murieron en el fatal incidente han surgido con el paso del tiempo desde que ocurrió esta tragedia que una vez más representa un luto para la Ciudad de México.

Hoy familias enfrentan el duelo por sus seres queridos. Las víctimas mortales de la explosión en Iztapalapa eran ciudadanos de a pie: padres de familia, trabajadores y estudiantes. Se encontraban en el lugar que se convirtió en la expansión de una llama voraz, dejando a su paso una herida colectiva más en la historia de la capital.

Víctimas que murieron en la explosión en Iztapalapa

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM

La primera pista sobre la presencia de la joven de 19 años en las inmediaciones del Puente de la Concordia, cuando ocurrió la explosión, fue el hallazgo de su teléfono personal calcinado por parte de un elemento de Protección Civil.

El rescatista no dudó en comunicarse con la familia de la estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM), en cuanto pudo descubrir su identidad a partir de credenciales que acompañaban el celular.

Ana Daniela no fue identificada de inmediato, fue trasladada al hospital General Rubén Leñero. Su familia pudo comprobar que se trataba de ella a través de una prueba de ADN.

La chica estaba por comprometerse con su pareja, Bryan Ramos.

Misael Cano Rodríguez, trabajador

Tenía 39 años. El reporte indica que falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sobre su información personal, trascendió que era trabajador de limpia en la alcaldía Iztapalapa.

Se sabe que había salido con su hija y su nieto por un regalo que le había comprado al pequeño. Su familia aún atraviesa la incertidumbre porque la madre y el bebé de 18 meses se encuentran hospitalizados, con reporte grave.

Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del IPN

El joven apenas había ingresado al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7, “Cuauhtémoc”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Falleció debido a las heridas por la explosión. El IPN se pronunció sobre su pérdida.

Irving Uriel Carrillo Reyes, “Tachi”

Tenía 20 años. El fuego afectó el 95% de su cuerpo, a pesar de las intervenciones médicas no sobrevivió.

El adolescente era aficionado del futbol, incluso lo practicaba. Sus conocidos también lo llamaban “Tachi”.

Carlos Iván Contreras Salinas

Tenía 29 años y al parecer era una persona en situación vulnerable. Sufrió graves quemaduras . Su deceso ocurrió en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE.

Eduardo Noé García Morales, profesor de matemáticas

Era profesor de matemáticas en nivel preparatoria. Alumnos y familiares lamentaron su deceso a través de redes sociales. El docente fue atendido en la Clínica Hospital Emiliano Zapata.

La Supervisión Escolar de la Zona Núm. 4 de Bachillerato General emitió un mensaje de acompañamiento y solidaridad a su familia.

Juan Antonio Hernández Betancourt, de 50 años

Reportes del Gobierno capitalino lo integraron a la lista de fallecidos. Fue atendido en el Hospital General Zona 53 del IMSS, tendría unos 50 años, no hay más información sobre su historia personal.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, una pérdida más

Tras el siniestro fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Tenía 57 años.

