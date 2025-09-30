GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartosucro

Sin fallecimientos este lunes se mantiene la cifra sin cambios, el saldo de muertes por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se mantiene en 31, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSalud CDMX) en su reporte de las 22:00 horas.

Son 13 personas las que permanecen hospitalizadas y 40 han podido regresar a casa al ser dadas de alta.

Buscan a familiares de víctima

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pidió apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Fuente: FGJCDMX

La identidad se estableció mediante confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, a partir de datos recibidos por la línea especial habilitada para el caso. Tenía aproximadamente 43 años, medía 1.64 metros, piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares.

Como parte de las diligencias, se visitaron tres posibles domicilios, sin resultados positivos. La búsqueda continúa, ahora con el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional que permita ubicar a sus familiares.

La Fiscalía CDMX solicitó el apoyo de medios y ciudadanía para aportar datos que ayuden a localizar a la familia de Gilberto Aarón León Méndez. Se puso a disposición el teléfono 55 5484 0430 y el correo identificacionbf@fgjcdmx.gob.mx.