Presunto responsable de apuñalar a adolescente, detenido en CDMX. Fotos: Getty

Una adolescente de 15 años falleció tras ser apuñalada durante un intento de robo en la colonia Ahuehuetes Anáhuac, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El agresor, identificado como “El Pequeño”, atacó a la joven mientras intentaba despojarla de sus pertenencias.

Los hechos fueron captados en un video que se ha difundido en redes sociales, en el que se escucha a la víctima gritar “¡Ayuda, ayuda!”, mientras forcejea con el asaltante y cae al suelo. La grabación, compartida por el periodista Jorge Becerril, evidencia la violencia del ataque y la desesperación de la víctima.

Policía de CDMX detiene a presunto responsable

De acuerdo con los primeros reportes, el asaltante abordó a la adolescente en la calle Lago Trasimeno. Tras agredirla con un arma blanca, la joven resultó gravemente herida y perdió la vida antes de recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que el presunto agresor fue detenido tras una persecución policial y puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Investigación sigue en curso

La SSC CDMX aseguró que se realizan indagatorias para esclarecer los hechos, mientras que elementos de la corporación patrullan la zona, que se mantiene acordonada por el momento.

Hasta el momento, no se han detallado más datos sobre posibles cómplices o antecedentes del agresor, y la investigación continúa abierta.

