Video: automóvil derrapa y casi embiste a reporteros en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Reporteros cubrían accidente en curva de bajo puente en Mixcoac. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este lunes, se dio a conocer un video en el que un auto que derrapó a gran velocidad casi embistió a un equipo de reporteros que cubría un accidente en el bajopuente de Río Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El incidente ocurrió mientras los comunicadores de Telediario documentaban un derrape de motocicleta en el que resultaron lesionadas dos mujeres al dar vuelta en una curva a exceso de velocidad.

Automóvil a exceso de velocidad derrapa

En el lugar se encontraban un auto con logotipos, un automóvil azul, una ambulancia de la Cruz Roja y otro vehículo varios metros atrás. La ambulancia se movía lentamente y los otros autos ocupaban toda la extensión del túnel.

Uno de los reporteros de Canal 6, ubicado detrás de la ambulancia, se salvó al pegarse a la pared cuando un automóvil negro derrapó sobre la misma curva donde se produjo el primer accidente y se estrelló contra la ambulancia. El camarógrafo enfocó la escena y grabó cómo el vehículo llegó a gran velocidad, generando momentos de tensión en plena transmisión.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Se disparan accidentes de scooters y motos eléctricas en CDMX]

Sin heridos tras accidente que casi afecta a reporteros

Afortunadamente, no hubo heridos graves en este segundo accidente. Los ocupantes del automóvil que se impactó resultaron con lesiones menores, mientras que la ambulancia continuó con la atención a las mujeres que iban en motocicleta.

Usuarios en redes sociales criticaron que no hubo señalización ni abanderamiento que advirtiera del primer accidente. Sin embargo, también señalaron que el exceso de velocidad fue la causa principal del segundo percance, que no provocó daños mayores.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]