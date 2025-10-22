Nuevo video revela momento exacto del ataque al abogado David Cohen

GENERANDO AUDIO...

Abogado David Cohen. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo video muestra el momento exacto en el que el abogado David Cohen fue atacado a balazos afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX), en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

En las nuevas imágenes, presentadas por el periodista Carlos Jiménez, se observa a los dos sicarios, identificados como Donovan y Héctor “N”, esperando al abogado, sentados en una jardinera.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles y violencia explícita. Se recomienda discreción:

Luego de ubicar al abogado, quien estaba en las escalinatas de los juzgados, comienza el ataque. Uno de ellos, quien parece llevar una capucha, dispara contra Cohen mientras se hace ligeramente para atrás. Por su parte, el segundo sicario, también armado, parece apuntar al cuerpo de la víctima.

De inmediato, David Cohen cae al piso, mientras los sicarios huyen del lugar, junto a varias personas que fueron sorprendidas por los disparos.

De acuerdo con las imágenes, atrás de los atacantes parece correr una persona vestida de traje.

¿Qué se sabe del caso del abogado David Cohen?

Tras el ataque, David Cohen fue ingresado al hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció horas después en el nosocomio mientras las autoridades investigaban la agresión.

Por el ataque, se detuvo primero a Héctor “N”, quien resultó herido producto de la reacción de un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el lugar.

Tras las indagatorias, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la detención de un segundo implicado: Donovan “N”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los dos sicarios permanecen detenidos, mientras continúan las indagatorias.