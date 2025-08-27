GENERANDO AUDIO...

Incidente vial entre motociclista y taxista fue origen de agresión. Fotos: Getty

Un incidente vial en el Centro Histórico de la Ciudad de México quedó registrado en video y ha generado reacciones por la violencia que evidencia. La grabación muestra cómo un motociclista noqueó al conductor de un taxi tras un choque menor entre ambos vehículos.

Impactante agresión de motociclista captada en cámara

El video, proveniente de la cámara de seguridad del taxi, evidencia que el motociclista intentó rebasar por la derecha a un automóvil blanco, perdió el control y colisionó contra el taxi.

Cuando el conductor descendió para reclamar los daños, fue sorprendido con un puñetazo directo al rostro que lo dejó inconsciente en el piso.

En la grabación se observa con claridad que la acción violenta fue del motociclista, quien tras la agresión escapó del lugar sin que nadie pudiera detenerlo. La imagen del momento exacto del golpe ha circulado rápidamente en redes sociales, generando alertas sobre la violencia en la zona.

Usuarios identifican al agresor

Hasta ahora, las autoridades no han localizado agresor ni se ha informado el estado de salud del taxista. Algunos reportes indican que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer los hechos.

Sin embargo, usuarios de redes sociales identifican al sujeto como uno de los franeleros de la zona, incluso compartieron otro video donde el agresor del taxista también actúa con actitud prepotente contra otro conductor.

Por otra parte, usuarios y vecinos denuncian que este tipo de ataques se repite con frecuencia en la zona del Centro Histórico.

