GENERANDO AUDIO...

Desarman a hombre que quitó pistola a una policía. Foto: Gettyimages | Ilustrativa

Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) desarmó y sometió a un hombre que le había robado su arma de cargo a una mujer policía en calles del Sector Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Policías de la SSC-CDMX someten al agresor en Iztacalco

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que el sujeto, aparentemente en situación de calle, sostiene la pistola robada mientras los elementos se acercan para detenerlo.

Segundos después, el agente se le lanza encima y, con apoyo de su compañera, a quien le habían quitado el arma, logran derribarlo y asegurar la pistola.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia del Sector Pantitlán. La SSC-CDMX informó que el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Las autoridades reiteraron que se mantendrán los operativos de seguridad en la zona para prevenir agresiones contra el personal policial y proteger a la ciudadanía.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.