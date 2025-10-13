GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Una pulidora de pisos tomó por sorpresa a los trabajadores de la Línea 1 del Metro, después de que la máquina perdiera el control y se estrellara contra las vías en una de las estaciones que alistan para su reapertura a mediados de noviembre.

“Se desquicia” pulidora en estación Juanacatlán del Metro

El video de una de las cámaras de seguridad, que sería de la estación Juanacatlán, dio cuenta de lo ocurrido el pasado 9 de octubre, a las 2:50 horas.

Mientras los trabajadores continuaban afinando detalles en la obra de renovación de la de la Línea 1 del Metro, una pulidora de pisos habría perdido el control.

De acuerdo con las imágenes, durante la madrugada la máquina estaba aparentemente inmóvil en uno de los andenes, cuando se empezó a mover y luego “se aventó” a las vías, donde tocó la parte electrificada y explotó en el instante.

Ante lo ocurrido, las personas voltean asustadas sin dar crédito a lo sucedido.

El video compartido en redes sociales ya causó respuesta por parte de los usuarios, destacando entre los comentarios que la pulidora de pisos se desquició y se aventó a las vías:

“Desquiciada pulidora se arroja a las vías del #MetroCDMX luego de ver las plantas que pusieron en Juanacatlán de la Nueva Línea 1. Todavía ni abren esta estación y ya le dieron el estrenón”

“El fantasma está bien empu$%& porque ya nadie se espanta”

“Aún no la ‘abren’, y ya hasta hay espíritus chocarreros haciendo de las suyas… o fue Calderón!!!”

¿Cuándo abren el último tramo de la Línea 1 del Metro?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que la obra de renovación de la Línea 1 del Metro quedará totalmente concluida a mediados de noviembre próximo, una vez que finalicen las últimas etapas de obra civil y certificación de seguridad.

La reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio sería el próximo 16 de noviembre.