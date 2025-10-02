“¿Hay alguien ahí?”: captan supuesto fantasma en Metro

| 20:16 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Fantasma Metro
Foto: Getty Images/Ilustrativa.

Una trabajadora de la Línea 1 del Metro terminó asustada después de que una extraña figura apareció mientras revisaba la zona de trabajos en la estación Pantitlán y que incluso grabó con su teléfono celular.

“¿Hay alguien ahí?”

De acuerdo con las imágenes capturadas en video, la mujer está caminado por una de las vías haciendo la inspección.

Aunque al final del túnel se observa que está iluminado, en un muro que divide el sentido contrario del trayecto, lo que sería una mano tocó la estructura.

En ese instante, sorprendida por lo ocurrido, la trabajadora empieza a preguntar si hay alguien en el lugar, pero sin recibir respuesta.

“¿Hay alguien ahí?, ¿están trabajando chicos?”

Trabajadora de la Línea 1 del Metro.

Espantan a trabajadora de la Línea 1 del Metro

En la misma grabación se escucha una voz repitiendo el nombre de “Olivia”.

Al ir por al lugar de donde provendría la extraña figura, la mujer señala que la espantaron y continúa caminado hasta dirigirse a un espacio tapado por tablas de madera.

Después de percatarse por un pequeño hueco que no hay nadie, sigue preguntando y esperando alguna contestación.

“¡Chuy!, ¿hay alguien ahí?”.

Trabajadora de la Línea 1 del Metro

El video, con duración de un minuto y 30 segundos, concluye sin dar respuesta a lo que habría visto la trabajadora de la Línea 1 del Metro.

Aunque el video se hizo viral recientemente, fue grabado en el año 2023.

