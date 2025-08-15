Video: varios golpean a joven frente a bar en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Un video que circula en redes sociales muestra a al menos cinco hombres golpeando brutalmente a un hombre que ya se encontraba inconsciente frente al bar Gato Calavera, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. La grabación fue difundida por el periodista Carlos Jiménez y evidencia el momento exacto de la agresión.

La escena fue registrada por un automovilista en la esquina de Xola y Andalucía. Hasta el momento, no se han identificado a los agresores y se desconoce el estado de la víctima.

Video muestra agresión frente a bar en CDMX

En el material se observa a cinco sujetos pisoteando y pateando a la persona, quien se desvanece en el suelo. Testigos alcanzan a expresar su alarma, diciendo: “no mames, ya lo mataron”.

A pesar de que la víctima estaba inconsciente, tres de los agresores continuaron la golpiza, incluso pisoteando la cabeza del joven. Una persona interviene intentando detener la agresión.

Según reportes, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX (SSC) se acercaban al lugar, los agresores huyeron sin que se reportaran detenciones.

Reacciones a la agresión

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, Hugo Torres Zumaya, concejal de Morena en la alcaldía, informó que solicitó la clausura del bar Gato Calavera.

Posteriormente, el bar Gato Calavera se pronunció respecto a lo ocurrido. En un comunicado, el bar detalla que los hechos se suscitaron fuera del lugar, a lo que fueron los administradores quienes llamaron a las autoridades y reiteraron que reprueban la violencia que tuvo lugar la noche anterior.

En redes sociales, los comentarios han sido diversos: algunos responsabilizan al bar o a la música que se presentaba ese día, mientras otros señalan que ningún establecimiento tiene control total sobre sus visitantes y que no se debe criminalizar a todos los que acuden a lugares de esparcimiento. Sobre todo se encuentran quienes muestran indignación por la brutal agresión.

