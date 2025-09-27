GENERANDO AUDIO...

La mañana de este sábado, un camión de transporte público volcó bajo el puente de Guelatao, con dirección a Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, dejando como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el accidente ocurrió en calles de la colonia Juan Escutia, cuando el conductor perdió el control de la unidad y se volcó sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron policías de la SSC y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención a tres mujeres de 30, 29 y 50 años, así como a dos menores de 11 y 12 años, quienes presentaban heridas leves que no requirieron traslado hospitalario.

Detienen al conductor del camión

La zona fue acordonada y se desplegaron trabajos de apoyo para atender la emergencia y restablecer la vialidad sobre calzada Ignacio Zaragoza y la calle Crisóstomo Bonilla.

En el sitio, los oficiales detuvieron al conductor del camión, de 28 años de edad, a quien se le informaron sus derechos constitucionales antes de ser presentado ante el Juez Cívico, quien determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades.

