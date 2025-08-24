Videos: incendio desata pánico y desalojo masivo en plaza de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

No hubo personas lesionadas. Foto: Bomberos CDMX.

Trabajadores y clientes fueron desalojados del centro comercial Parque Delta, de la alcaldía Benito Juárez, después de que se presentara un incendio en el área de panadería del Soriana.

Incendio en Soriana de Parque Delta desata pánico

A través de redes sociales se compartieron videos del momento en que el humo salía del supermercado, situación que llevó a las personas a taparse el rostro, mientras otras se retiraban del lugar.

Situación que afectó la visibilidad en otros establecimientos de Parque Delta durante la tarde de este domingo 24 de agosto.

Un testigo que grababa con su teléfono celular incluso se preguntaba por lo que estaba ocurriendo.

El humo desprendido por el incendio en Soriana también lo percibieron habitantes de la capital ubicados al exterior del centro comercial.

Extinguen fuego en Soriana de Parque Delta

A las 13:12 horas, los Bomberos de la Ciudad de México informaron que contuvieron el incidente originado en el área de panadería del Soriana.

El incendio fue ocasionado por aceite que se quemó en una freidora. No hubo reporte de personas lesionadas.