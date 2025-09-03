GENERANDO AUDIO...

Fuertes lluvias nocturnas en la CDMX provocan inundaciones, caos vial

Este martes 2 de septiembre, la Ciudad de México enfrenta intensas precipitaciones que han generado inundaciones y encharcamientos desde la tarde, extendiéndose durante la noche y con probabilidad para la madrugada. Esto ha ocasionado interrupciones y condiciones complicadas en el Metro, Metrobús y Cablebús, además de un impacto generalizado en la movilidad capitalina.

[TE PUEDE INTERESAR: Activan Alertas Púrpura y Roja en CDMX por lluvias torrenciales este martes]

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que todas las alcaldías de la CDMX están bajo alerta amarilla y naranja desde la tarde del 2 de septiembre y hasta la madrugada del miércoles 3 de septiembre.

La alerta púrpura se emitió para la alcaldía Gustavo A. Madero.

Desde temprano, se reportan severos encharcamientos e inundaciones en múltiples zonas, provocando cierres viales, embotellamientos y caos vehicular esta noche de martes.

Transporte público en jaque

El servicio del Metro activó la “marcha de seguridad”, reduciendo la velocidad en algunas líneas.

Es muy probable que, ante las condiciones actuales, los sistemas de transporte enfrenten interrupciones o demoras importantes esta noche.

Como una alternativa de movilidad, se ofrece Servicio de Apoyo gratuito de RTP en el tramo Pantitlán – Canal de San Juan, en ambos sentidos de la Línea A del Metro

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados, evitar zonas inundadas y planear rutas alternas.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de autos varados en avenidas principales, reportando que en zonas como Iztapalapa y Gustavo A. Madero el agua alcanzó hasta la altura de las banquetas. Otros pasajeros señalaron que al interior de estaciones del Metro, como Pantitlán y Chabacano, se registraron filtraciones que dificultaron el tránsito y obligaron a esperar más de 20 minutos por trenes.