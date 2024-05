VIDEOS: se incendia bodega de mochilas en Centro Histórico de CDMX

Incendio consume bodega de mochilas en la CDMX. Foto: SSC

Un incendio se desató este jueves en una bodega de mochilas ubicada en la calle República de Colombia, en la colonia Centro de la Ciudad de México (CDMX). El incendio, también afectó una plaza comercial en la calle República de Argentina. Dentro del desastre no hubo decesos; sin embargo, nueve bomberos resultaron intoxicados, y se tuvieron daños materiales.

Videos que circulan en redes sociales muestran la densa columna de humo negro, y las llamas, las cuales eran visibles desde el Zócalo capitalino.

📍 Incendio sobre calle República de Colombia y República de Argentina, colonia Centro.

Se incendia bodega de mochilas en Centro Histórico

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el incendio pudo haber sido causado por un corto circuito al interior del centro comercial. Al notar el fuego, los comerciantes llamaron a los servicios de emergencia, quienes trabajaron para confinar el fuego y evitar su propagación.

#ULTIMAHORA Se registra un incendio dentro de una bodega en CDMX. El siniestro se suscitó en una bodega del Centro Histórico, entre República de Argentina y República de Colombia. Bomberos de la CDMX ya se encuentran sofocando el incendio. Las investigaciones iniciales indican…

A pesar de los esfuerzos iniciales, el incendio no se controlaba. Con mangueras, cubetas y extintores, los bomberos actuaron para evitar que las llamas alcanzaran los establecimientos aledaños.

El fuego se propagó rápidamente

Aunque se creía controlado, las cenizas aún calientes reavivaron las llamas. Una zona comercial que alberga locales dedicados a la venta de juguetes, utensilios de cocina y productos de plástico resultó afectada.

El personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) también acudió al lugar para colaborar en las labores de mitigación del fuego, especialmente en el corte de vigas con herramientas especializadas.

Personal operativo informa que, al interior de un centro comercial ubicado en Colombia y Argentina, Centro @AlcCuauhtemocMx; se registró un incendio, probablemente causado por un corto circuito.



Equipos de emergencias de la Ciudad de México atendieron el incidente. No se…

Se intoxican nueve bomberos

Durante las labores de control del incendio, nueve bomberos resultaron intoxicados por inhalación de humo, de los cuales uno requirió traslado a un hospital. Además, un oficial sufrió una cortadura con una lámina y también fue llevado a un nosocomio para su atención.

Según los reportes, no se han registrado más lesionados. Se reportó que el fuego fue confinado, lo que significa que las llamas ya no representan una amenaza de propagación a otros inmuebles cercanos. Sin embargo, los trabajos para extinguir por completo el incendio continuaron por varias horas más, en un esfuerzo por asegurar que no se reavive nuevamente.