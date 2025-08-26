Vinculan a policía de Jardín Balbuena por homicidio de motociclista; cumplirá prisión domiciliaria

GENERANDO AUDIO...

Policía vinculado a proceso. Foto: Getty Images

El policía del sector Balbuena, Juan Carlos “N”, fue vinculado a proceso por el homicidio de un motociclista. Un juez determinó que deberá cumplir prisión domiciliaria, además de otorgar un plazo de tres meses para la investigación complementaria. En contraste, el oficial Luis Arturo “N”, también señalado en el caso, fue puesto en libertad.

Audiencia

A las 10:21 de la mañana de este martes, inició la audiencia de vinculación contra dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implicados en el homicidio de un motociclista en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Qué sucedió en el homicidio del motociclista?

El 18 de agosto pasado, los oficiales Julio César “N” y Luis Arturo “N”, del sector Balbuena, marcaron el alto a Christopher “N”, de 21 años, quien viajaba en una motocicleta junto con su hermano.

De acuerdo con informes de la Policía de la Ciudad de México (CDMX), los jóvenes se opusieron a una revisión, lo cual derivó en una riña con los uniformados.

En redes sociales se hizo viral un video del momento en que el oficial Julio César “N” disparó contra Christopher “N”, provocándole una herida fatal.

Nuevo video del momento

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como “C4” en redes sociales, compartió este martes, en su perfil de X (antes Twitter), un video en el que se observa la motocicleta en la que viajaba Christopher “N” y sus familiares, momentos antes de ser agredido por policías capitalinos y perder la vida.

“En esas motos iban los hermanos Huerta y su papá. Dos agentes de la SSC-CDMX llegaron a revisarlos, pero buscaron huir, le aventaron la moto a un policía y se agarraron a golpes. Cristopher pateó a un agente tirado, éste disparó… y lo mató”, publicó C4 en redes sociales.

¿Qué sucedió en la audiencia contra los policías involucrados en el homicidio de motociclista?

En la jornada judicial de este martes, el Ministerio Público presentó datos de prueba para vincular a Julio César “N” por el delito de homicidio, y contra Luis Arturo “N” por abuso de autoridad.

Afuera de los juzgados del Reclusorio Oriente, donde se llevó a cabo la audiencia, arribaron integrantes del “Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes”, quienes exigieron la liberación de los oficiales.

Aseguran que los imputados reaccionaron en defensa propia.

