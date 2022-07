Vinculan a proceso a 10 por caso Topilejo; regresan a Santa Martha Acatitla

Tras ocho horas de audiencia en el Reclusorio Norte, 10 imputados por la balacera en un predio de Topilejo, durante un operativo para rescatar a personas secuestradas, fueron vinculados a proceso.

Se les acusa de los delitos de secuestro, asociación delictuosa, homicidio en grado de tentativa, posesión de armas y de narcóticos.

El abogado Ernesto Díaz Aceves informó que como defensa trataron de desestimar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Señaló que los imputados regresarán a la zona diamante de máxima seguridad en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Hay inconsistencias, hay violación al debido proceso, pero era muy difícil que no vincularan, era casi imposible la no vinculación, el término de los cuatro meses, me parece prudente para incorporar mayores datos de prueba, irnos bien con lo que es una cadena de custodia”.

Ernesto Díaz Aceves, abogado