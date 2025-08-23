Vinculan a proceso a 7 implicados en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

GENERANDO AUDIO...

Siete personas fueron vinculadas a proceso este viernes por presuntamente participar en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Con ello, ya son 8 de los 13 detenidos en días pasados por estos hechos.

Las audiencias se llevaron a cabo en el Reclusorio Norte y en el Reclusorio Oriente, donde jueces de control determinaron abrir procesos penales contra los implicados. Entre los delitos que se les imputan están contra la salud, narcotráfico, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y falsificación de documentos.

Vinculados por homicidio de colaboradores de Clara Brugada

En el Reclusorio Norte, un juez de control ordenó proceso penal contra Sandra “N”, Abraham “N”, David “N” y Joshua Raziel “N”, a quienes el Ministerio Público señaló por delitos contra la salud. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, estas personas habrían participado en la logística del crimen en el que perdieron la vida los colaboradores de la jefa de Gobierno capitalina.

Procesos en Reclusorio Oriente

En otra audiencia, realizada en el Reclusorio Oriente, fueron vinculados a proceso Francisco “N” y Norma “N”, acusados de delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico y por posesión de cartuchos exclusivos del Ejército. Ambos deberán permanecer bajo prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso.

Por su parte, Arturo “N” fue señalado por falsificación de documentos y delitos contra la salud. El juez determinó que permanezca en prisión preventiva, y será hasta el próximo miércoles cuando se defina si es vinculado a proceso.

Hasta ahora, la autoridad judicial ha confirmado que ocho de los trece detenidos ya enfrentan un proceso legal por su presunta participación en el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada.

