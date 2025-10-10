Vinculan a proceso a implicada en homicidio de funcionarios de Brugada

GENERANDO AUDIO...

Norma Angélica “N” habría dado información para el crimen. Foto: FGJ CDMX

Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica “N”, señalada como una de las presuntas implicadas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La determinación judicial se tomó tras la continuación de la audiencia realizada en los juzgados de la colonia Doctores, donde la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) presentó los elementos de prueba por el delito de asociación delictuosa, luego de que la mujer fuera detenida el pasado 4 de octubre mediante una orden de aprehensión.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Norma Angélica “N” presuntamente entregó información y alteró pruebas relacionadas con las personas directamente involucradas en el doble homicidio ocurrido en septiembre.

Permanece en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla

El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual deberá cumplir en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, mientras continúan las investigaciones complementarias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El caso sigue en curso bajo la supervisión de la Fiscalía capitalina, que mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar la participación de más personas en el crimen.

Investigación sobre el doble homicidio de funcionarios de Brugada

En agosto, la FGJCDMX reportó la detención de 13 personas vinculadas al caso, de las cuales seis enfrentaron procesos por delitos de narcotráfico y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, sin relación directa con el asesinato de los colaboradores del gobierno capitalino. Entre los detenidos figuraban Francisco “N” y Norma “N”, quienes enfrentaban cargos federales.

Las indagatorias posteriores permitieron identificar a Norma Angélica “N” como una pieza clave en la logística del crimen y en el ocultamiento de evidencia. El 6 de octubre, la Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión por asociación delictuosa contra la mujer.

El doble homicidio ocurrió el 20 de mayo de 2025, cuando Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados a balazos mientras viajaban en una camioneta en la alcaldía Iztapalapa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]