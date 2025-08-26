Vinculan a proceso a mujer por homicidio de funcionarios del Gobierno de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada. Foto: Cuartoscuro.

Fue vinculada a proceso Nery “N”, por el crimen contra Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Por este caso, las autoridades detuvieron a 13 personas el pasado 20 de agosto y hasta el momento ocho han sido presentados ante un juez.

Nery “N”, primera imputada por colaborar directamente muerte de funcionarios

Sin embargo, Nery “N” es la primera imputada por colaborar directamente en el homicidio y feminicidio de los funcionarios.

Según las investigaciones, la mujer al parecer entregó placas a la célula de ejecución para colocarlas en los vehículos involucrados.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, seis implicados más ya fueron vinculados por delitos contra la salud.

Tres solicitaron duplicidad de término y el resto espera el inicio de audiencias.

El caso de Nery “N”, el juez dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la mujer permanecerá internan en el Penal Femenil de Santa Martha.