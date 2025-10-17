Vinculan a proceso a Lex Ashton, agresor del CCH Sur

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía

Lex Ashton, el joven de 19 años que asesinó a un compañero al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio tras herir a un trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 22 de septiembre.

En un encuentro con diversos medios, entre ellos Animal Político, el abogado del joven aseguró que no se permitió el desahogo de pruebas en favor de Lex Ashton, quien habría estado en un brote psicótico.

“No nos permitieron los medios para el desahogo de pruebas… Pero se manifestó que él se encontraba, desde hace años, siendo valorado por la facultad de Psicología de la UNAM. El juez fue omiso… (Lex Ashton) se encontraba con un cuadro psicótico con tendencias a causarse daño a él y a terceros”, David Retenes, abogado de Lex Ashton

De acuerdo con el abogado, el juez determinó tres meses para que se continúe la investigación, por lo que Lex Ashton permanecerá en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

La detención de Lex Ashton

El pasado 10 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión contra Lex Ashton. La dependencia señaló, en ese momento, que se le señalaba por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Lex Ashton fue detenido luego de haber sido dado de alta del hospital donde se recuperaba de las lesiones que sufrió al saltar de un edificio para intentar huir, el pasado 22 de septiembre en el CCH Sur.

“De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido a un estudiante de 16 años, quien posteriormente perdió la vida, y lesionado a un trabajador en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur”, explicó la fiscalía en un comunicado.

El ataque en el CCH Sur

El 22 de septiembre, Lex Ashton llegó al CCH Sur en donde agredió con un arma punzo cortante a un estudiante. Producto de las lesiones, el joven de 16 años perdió la vida la interior del plantel perteneciente a la UNAM.

Después, el joven agresor habría lesionado a un trabajador que intentó detenerlo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Finalmente, Lex Ashton saltó de un edificio, lo que le causó lesiones que lo llevaron al hospital por varios días y del cual, al salir, fue detenido por autoridades capitalinas y trasladado al Reclusorio Oriente, en donde permanecerá hasta que se aclare su situación legal.