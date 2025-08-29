GENERANDO AUDIO...

Asesores asesinados de Clara Brugada. Foto: Cuartoscuro

Esta tarde de jueves, un juez de control vinculó a proceso a Fany y Eduardo, quienes fueron detenidos presuntamente por participar en el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Con ellos, ya suman 10 personas presentadas ante un juez, de las 13 detenidas por el homicidio del 20 de mayo.

En primera instancia, a Fany “N” y Eduardo “N” se les imputó el delito de narcomenudeo, pero el Ministerio Público solicitó la reclasificación por narcotráfico en modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana y fentanilo. El juez declinó competencia al fuero federal.

Avances en el caso del homicidio de asesores de Clara Brugada

Desde el pasado 20 de agosto, autoridades capitalinas informaron la captura de 13 personas relacionadas con el crimen. Hasta el momento suman 10 presentados ante jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México.

De las personas detenidas, solamente una está imputada por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Mientras que al resto los señalan por otros delitos como narcomenudeo y posesión de documentos ilícitos.

De los tres detenidos restantes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha dado información.

El homicidio de los asesores de Brugada

La mañana del martes 20 de mayo, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de la mandataria, fueron asesinados durante una agresión directa.

El ataque ocurrió en la Calzada de Tlalpan y calle Napoleón, en la colonia Moderna.

Luego del homicidio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmaron el hallazgo de una motocicleta y un carro, presuntamente relacionados con el homicidio de Guzmán y Muñoz.

Autoridades lamentaron la muerte de los miembros de trabajo de Clara Brugada y anunciaron una investigación exhaustiva para esclarecer el móvil del crimen, así como dar con los responsables del ataque.