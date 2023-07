“No puedo más, no sabemos cómo están”: familiares, angustiados y asustados por riña en Reclusorio Oriente 

Familiares de los internos derribaron la reja del penal. Foto: Cuartoscuro/UnoTV.

Horas de angustia vivieron familiares de internos del Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, localizado en la alcaldía de Iztapalapa, tras suscitarse una riña alrededor del mediodía de este viernes 14 de abril. El incidente dejó como saldo ocho personas lesionadas.

“No sabemos si hay muertos. Queremos al director”: familiares de internos

A través de redes sociales, personas que se encontraban al interior del penal de la Ciudad de México reportaron que fueron retirados de las instalaciones ante un primer informe de amotinamiento. Además, llegaron decenas de elementos y helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al darse a conocer la movilización policiaca en el Reclusorio Oriente, familiares de los internos se dieron cita para conocer el estado de salud de sus seres queridos, siendo ellos mismos quienes señalaban a los reporteros de varios heridos.

“Mis hijos están allá adentro. Uno de ellos me marcó y me dijo que mi hijo estaba muy grave. Quiero saber cómo está el estado de mi hijo, por favor”. Mamá de interno.

Por ello, solicitaban información del director del penal, José Arturo López Ibarra. Minutos después, un grupo de 10 familiares pudo entrar para saber sobre lo ocurrido la tarde de este viernes.

“Que se amotinaron, no sabemos si están bien, si están mal, no sabemos si hay muertos, hay heridos, no sé nada. Queremos al director aquí afuera”. Familiar de interno.

“Debería salir el director a informarnos a todos los familiares y a la población en general qué es lo que está sucediendo allá adentro. No es posible que nada más les permitan la entrada a 10 personas y esas 10 personas dicen que van a salir a informarnos”. Familiar de interno.

Madre reza y pide justicia por su hijo condenado en Reclusorio Oriente

Sin embargo, la poca información de la salud de los internos incluso derivo en susto, como el caso de una mujer que se arrodilló para rezar y pedir justicia por su hijo condenado a más de 50 años de prisión.

“Ya no puedo más, han sido 15 años de lucha (…) Por 2 mil 500 pesos, a mi hijo le dieron 58 años de prisión, ten piedad, Señor”. Mamá de interno.

Hasta la salida de la comitiva, se tuvieron datos de cuatro personas descalabradas debido a la riña, que de acuerdo con la SSC, el altercado entre internos pudo ser controlado y las actividades regresaron a la normalidad.

“Que nada más fueron cuatro descalabrados, presos no hay ninguno. Para qué metieron tanto pu$%& perro si dicen que no hay lesionados, no hay nada”. Familiar de interno.

Poco después, el director Reclusorio Varonil Preventivo Oriente salió a confirmar que la riña había sido controlada y no había muertos.

“Controlado todo, al interior del dormitorio. Está todo tranquilo, no se preocupen, no pasa nada, no hay mayor lesionados, no hay muertos, no hay nada. Se tomaron oportunamente las medidas necesarias para evitar que eso trascendiera”. José Arturo López Ibarra, director Reclusorio Varonil Preventivo Oriente.

¿Quiénes son los cuatro internos lesionados?

En la última información brindada por la SSC de la Ciudad de México, se detalló que derivado de la riña al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, “4 PPLs resultaron descalabrados; además, 4 custodios también tienen heridas por descalabro. Al momento, autoridades del Centro Penitenciario ya atienden a familiares para informar que la situación está controlada”.

Derivado de una riña al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 4 PPLs resultaron descalabrados; además, 4 custodios también tienen heridas por descalabro. Al momento, autoridades del Centro Penitenciario ya atienden a familiares para informar que la situación está controlada.

Los cuatro internos lesionadnos, reportados ante medios de comunicación, responden a los nombres de:

Mejía Mosco Juan Eduardo

Rodríguez Rosales Marco Antonio

Flores Sánchez Fermín

Lara González Juan Manuel

Cabe señalar que horas más tarde se registró el derribo de una reja del penal por parte de familiares de internos, lo que requirió la presencia de más policías capitalinos.