¿Vives en Iztapalapa o Iztacalco? Lista de colonias con reducción de agua hasta el 22 de agosto

| 11:07 | Jennifer Turrubiartes | Uno TV | CDMX
corte-de-agua-en-iztapalapa
Afecta tanto a Iztapalapa como a Iztacalco. Foto: Gettyimages

Si eres vecino de las alcaldías Iztacalco o Iztapalapa, de la Ciudad de México (CDMX), ten en cuenta que algunas colonias de dichas alcaldías sufrirán una reducción de agua debido a trabajos de mantenimiento en el Pozo El Sifón, que presentó una falla mecánica en la bomba.

¿Cuánto tiempo durará la reducción de agua en Iztapalapa e Iztacalco?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) del Gobierno de la Ciudad de México informó, a través de redes sociales, que la reducción temporal permitirá reparar la falla y garantizar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico.

  • Las labores iniciaron el domingo 17 de agosto a las 09:00 horas y se espera que el servicio se restablezca el viernes 22 de agosto a las 22:00 horas, una vez concluidos los trabajos de reparación.

¿En qué colonias de Iztapalapa e Iztacalco habrá reducción de agua en agosto?

De acuerdo con la información publicada, las colonias que sentirán la reducción de agua incluyen:

  • Agrícola Oriental en Iztacalco
  • Doctor Ortiz Tirado en Iztapalapa
  • Paseos de Churubusco en Iztapalapa

Segiagua pidió a los vecinos tomar precauciones, almacenar agua suficiente y planificar sus actividades cotidianas, considerando la disminución del suministro. De acuerdo con la dependencia, esta medida busca evitar interrupciones prolongadas en el futuro y garantizar que todas las colonias puedan contar con un servicio estable y eficiente.

Se recomienda a los habitantes de estas zonas revisar sus tinacos, cisternas y almacenamiento de agua para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de mantenimiento. Asimismo, Segiagua recordó que mantiene comunicación constante con los vecinos a través de sus redes sociales (@segiagua) para informar sobre avances y horarios de restablecimiento.

[TE PUEDE INTERESAR: Pese a lluvias, sequía crece 1.8% y ya cubre 33.8% de México]

