Captan en video derrumbe de vivienda en Gustavo A. Madero; no hay heridos

| 22:45 | Redacción | UnoTV | CDMX
Una vivienda de tres pisos colapsó en la alcaldía Gustavo A. Madero tras el desplome de una barda; el inmueble había sido evacuado y acordonado minutos antes
Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una vivienda se derrumbó en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX); el incidente, por el cual no se reportan heridos, quedó captado en video.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Alfredo Robles con Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué pasó en vivienda de Gustavo A. Madero?

Los primeros reportes indican que la vivienda fue evacuada y acordonada, previamente al derrumbe, debido a que primero se desplomó una barda. Al menos ocho personas fueron desalojadas del lugar.

La vivienda, que tenía locales comerciales en la parte baja, era de tres pisos y se desplomó a los pocos minutos de que cayera la barda.

Hasta el momento no se reportan heridos o víctimas por estos hechos.

