Volcadura y explosión de pipa, por falta de pericia: Fiscalía CDMX

A un mes del accidente en el puente La Concordia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concluyó que la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP fue consecuencia directa de la falta de pericia del conductor, quien perdió el control del vehículo al ingresar a una curva a exceso de velocidad.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la fiscal Bertha Alcalde Luján, la dependencia presentó los resultados de una investigación técnico-científica que involucró 273 dictámenes periciales de 16 especialidades, entre ellas tránsito terrestre, mecánica, seguridad industrial, incendios y explosiones.

“El evento puede comprenderse a partir de tres factores: la vía, el vehículo y el factor humano. En este caso, los análisis concluyeron que tanto la vía como el vehículo se encontraban en condiciones adecuadas; fue el error humano el que provocó el siniestro”, explicó la fiscal Alcalde Luján.

Un accidente que marcó a la ciudad

El siniestro, ocurrido a las 14:20 horas del 10 de septiembre, dejó un saldo de numerosas víctimas, daños a decenas de viviendas y vehículos, además de una amplia zona afectada por el fuego, que se extendió en un radio de hasta 180 metros.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el tractocamión cargado con gas LP había salido de Tuxpan, Veracruz, con destino a una estación de servicio en Tláhuac. Tras casi siete horas de trayecto, la unidad se incorporó al distribuidor vial La Concordia, donde el conductor tomó la curva a 44 kilómetros por hora, superando el límite permitido de 40 km/h.

Esa diferencia mínima pero crucial bastó para que perdiera el control y se impactara contra los bloques de contención del puente. El golpe deformó el tanque de gas, provocando una fuga que formó una nube inflamable. Segundos después, una fuente de ignición desató una explosión e incendio de gran magnitud.

Sin fallas en la pipa ni en la vialidad

Los peritajes en mecánica forense, instalaciones de gas y topografía descartaron cualquier tipo de falla estructural o mecánica.

El sistema de frenos, suspensión y dirección funcionaba correctamente

No se hallaron fisuras ni fugas previas en el tanque ni en las válvulas

La carpeta asfáltica y la curva de incorporación estaban en condiciones óptimas, sin baches ni desniveles

“No existieron factores externos que hayan influido en la pérdida de control. Las condiciones del camino eran adecuadas, y el vehículo estaba en óptimo estado mecánico”, señaló Óscar Ochoa Orantes, titular de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

El perito Víctor Eduardo Garduño Sánchez, especialista en hechos de tránsito terrestre, añadió que el impacto inicial con el muro de contención provocó una hendidura de 40 centímetros en el tanque, por donde comenzó la fuga masiva de gas LP. El fuego posterior alcanzó tanto a la cabina como a vehículos cercanos, extendiéndose rápidamente por la zona.

Factor humano: la clave del siniestro

Con base en todos los dictámenes periciales, la Fiscalía determinó que el error humano fue el único factor determinante.

“El conductor careció de la pericia necesaria para manejar una unidad de esas dimensiones y características en una zona de curvas cerradas. Su falta de control, combinada con una velocidad mayor a la permitida, provocó el accidente”, puntualizó la fiscal Alcalde Luján.

Los peritos descartaron que existieran condiciones climáticas adversas o fallas técnicas en el vehículo. La falla humana, subrayaron, “fue el elemento crítico que desencadenó toda la secuencia del siniestro”.

Reconstrucción técnica y apoyo a víctimas

Durante la presentación, se proyectó un video con la reconstrucción digital del accidente, basado en análisis de GPS, videoforense y topografía.

La Fiscalía también destacó la coordinación con dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Obras y Servicios, así como instituciones federales y locales de salud que participaron en las labores de rescate y atención médica.

“Nuestra prioridad seguirá siendo la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Ése es el eje que guía todas nuestras acciones”, enfatizó la fiscal.

Además, se informó que dos víctimas que permanecían sin identificar ya fueron reconocidas gracias a estudios de genética, odontología y dactiloscopia forense.

Aunque el dictamen técnico ha establecido la causa principal, la Fiscalía señaló que la investigación sigue abierta para determinar las responsabilidades penales correspondientes, incluyendo la posible omisión o negligencia de la empresa transportista en la capacitación y supervisión del conductor.