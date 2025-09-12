Voluntarios apoyan en hospitales a familiares de lesionados por explosión

GENERANDO AUDIO...

La línea entre la vida y la muerte es muy delgada en el Hospital De Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación de Magdalena de las Salinas, donde entre un ambiente de preocupación, personas que enfrentan la incertidumbre por sus familiares lesionados en la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia.

Pero en medio de la tragedia siempre hay alguien que busca ayudar, como Cristian, quien ante la desesperación no dudó en apoyar a las familias, con un poco de comida.

“Cada que pasan estos incidentes tratamos de apoyar a la gente que no tiene recursos para estar aquí. Hemos estado en ocasiones esperando familiares, que son los momentos más difíciles”

Cristian / voluntario

Agua, un pedazo de pan, o tortas, es lo que la gente ofrece afuera del Magdalena, en la Gustavo A. Madero. Y hay quienes ofrecen guisados, platillos que a muchos, los hace sentir el sabor de hogar.

“Hay que apoyar a la gente, sus familiares están graves y todo eso, entonces nosotros venimos a ofrecer un taco y darle gracias San Juditas Tadeo para que no los desampare nunca”

Isidoro Cruz / voluntario

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Para otros, como Julieta, esto representa un acto de empatía con el dolor ajeno.

“Muchas veces nosotros hemos pasado por esto, ofrecemos lo poquito que tenemos, con amor y corazón”

Julieta Martínez / voluntaria

Y con estos actos, las familias se sienten menos desoladas.

“Dios es bien grande y se manifiesta de gente de buen corazón, que en algún momento han tenido esta experiencia de estar aquí y saben el sufrimiento que es esperar a que nos den un resultado bueno o malo”

Marychuy Reséndiz / familiar de lesionado

Afuera del Hospital Magdalena de las Salinas todavía queda esperanza.