Vuelos cancelados en el AICM por lluvias: cómo verificar el estado de tu vuelo

Checa cómo corroborar si tu vuelo en el AICM ha sido cancelado. Foto: Cuartoscuro

Debido a las lluvias torrenciales registradas en la Ciudad de México (CDMX), los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llevan dos días con afectaciones, por lo que se ha pedido a los usuarios checar el estatus de sus vuelos. En Unotv.com te decimos cómo corroborar si tu vuelo ha sido cancelado.

¿Cómo puedo checar el estatus de mi vuelo en el AICM?

Deberás ingresar a la página de “Estatus de vuelos oficiales” del AICM y la Secretaría de Marina (Semar), que puedes ver dando clic aquí.

Se mostrará un tablero parecido a los que hay en el AICM para verificar los estatus de vuelo en las pantallas del aeropuerto, en donde aparecerán los datos de aerolínea, destino, vuelo, terminal, sala, hora y el estatus del mismo.

De acuerdo con las opciones, podrás buscar por salida, llegada y vuelo con ciudad y aerolínea.

Una vez ingresados los datos, podrás hacer la búsqueda de tu vuelo y ahí aparecerá el estatus del mismo como:

A tiempo

Despegó

Cancelado

Además, también podrás usar el avance o retroceso de las páginas en la parte inferior que te va dando el estatus de 20 vuelos por página.

Aerolíneas en México piden a usuarios verificar el estatus de sus vuelos

De acuerdo con Aeroméxico, la aerolínea informó que ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones, ante lo cual, se informó de la acción para reacomodar a la mayoría de usuarios afectados en otros vuelos, pero se indicó que las precipitaciones continuarán impactando sus operaciones lo que podrían generar demoras y cancelaciones.

Varias otras aerolíneas que operan en el AICM, han pedido a los usuarios que estén atentos al estatus de sus vuelos.

Por lo anterior, el AICM ha pedido a los usuarios anticipar su llegada y verificar el estatus de sus vuelos.

