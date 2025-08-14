Vuelos en AICM se normalizan tras trombas, pero siguen retrasos

GENERANDO AUDIO...

Tras dos días de afectaciones por las intensas lluvias que cayeron sobre la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comenzó a retomar operaciones con vuelos saliendo en tiempo y forma. Sin embargo, decenas de pasajeros aún permanecen varados y reportan afectaciones en sus itinerarios.

Algunos usuarios aseguran que sus vuelos fueron reprogramados con hasta cuatro días de diferencia, lo que ha trastocado planes de trabajo, compromisos familiares y vacaciones. La situación, aunque en proceso de mejora, sigue siendo complicada para quienes esperan una solución.

La señora Estela Zepeda contó a Uno TV que llegó el lunes a las 6:00 de la tarde y no pudo abordar un vuelo hasta este miércoles a las 6:45 de la tarde. “No es justo que nos tengan hasta hoy; mis hijos tienen que trabajar, mi esposo también”, expresó con molestia.

En otro caso, Celia López, quien viajaba de Tijuana a Puerto Vallarta, relató que pasó más de 12 horas en espera. Su plan de vacaciones se redujo y el gasto se elevó. “Estamos gastando más de lo debido, se supone que veníamos con pagos planeados”, comentó.

Otros pasajeros han señalado que han tenido que dormir en la terminal o pagar noches adicionales de hotel, mientras esperan que las aerolíneas les asignen un nuevo vuelo. Algunos también denuncian que no han recibido alimentos ni compensaciones por la demora.

Operaciones en proceso de normalización

Pese a los casos de largas esperas, hubo usuarios como Arturo Contreras que lograron viajar sin contratiempos, lo que refleja que algunas rutas ya operan con normalidad. Sin embargo, en la Terminal 2 aún se observan largas filas en los mostradores y zonas de abordaje.

El AICM informó que las operaciones se encuentran en proceso de regularización y que se mantendrán así siempre que no se registren nuevas lluvias intensas que afecten el tráfico aéreo. Además, recordó que las demoras derivadas de fenómenos meteorológicos no siempre son responsabilidad directa de las aerolíneas.

Seguimiento y recorridos tras afectaciones

En seguimiento a los trabajos realizados por el equipo interinstitucional conformado por el AICM, Conagua, la SICT y el Gobierno de la Ciudad de México, se realizaron recorridos en el lado aire del aeropuerto para evaluar las áreas donde se presentaron zonas de encharcamiento en los últimos días. También se llevó a cabo una reunión de seguimiento y evaluación para definir acciones y estrategias que permitan atender las afectaciones derivadas de las lluvias y prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades exhortaron a los pasajeros a mantenerse informados por canales oficiales y a llegar con anticipación para evitar contratiempos adicionales. También recomiendan revisar el estatus del vuelo antes de acudir a la terminal.