“Lady racista” se presenta a primera audiencia y es agredida al salir; video

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Ximena Pichel, mejor conocida como “Lady racista”, se presentó a una audiencia luego de ser denunciada por discriminación en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A su salida, la mujer fue increpada por algunos manifestantes, quienes la insultaron y le lanzaron agua.

A través de redes sociales, se compartió el video de la salida de “Lady racista”, quien omitió dar declaraciones y se apresuró a subir al automóvil que la esperaba para librar la agresión.

Luego de que Ximena subiera al carro que la esperaba, la unidad tardó unos segundos en avanzar, pues, en el cofre se colocó un hombre que impedía el desplazamiento del automóvil, momento que aprovecharon el reducido grupo de manifestantes para lanzar botellas y golpes a la carrocería del vehículo.

Según reportes, a su llegada, Ximena Piche, de origen argentino, estuvo acompañada de un equipo de abogados para enfrentar las acusaciones hechas en su contra luego de que se viralizara un video en donde se le escucha insultando a un oficial de la Ciudad de México.

El caso de Ximena Pichel, conocida como “Lady racista”

Fue a inicios de julio cuando el rostro de Ximena Pichel comenzó a circular en plataformas digitales insultando a un elemento de tránsito. El altercado se habría dado ante la molestia de la mujer por una supuesta multa.

“No me estés insultando, pin*** negro, no me estés insultando, cul***”, fueron parte de los insultos que la mujer lanzó contra el oficial. Lo que le valió el apodo de “Lady racista”.

El caso se viralizó, causando la reacción, incluso, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lamentó la situación describiéndola como “racismo aberrante”.

“Lo que vimos, que se hizo viral, de esta mujer que, con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante, se dirigió a un policía de la Ciudad de México. Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo, siempre. Entonces, eso es lo primero: ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país… Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos”, afirmó Sheinbaum Pardo

A la condena se sumó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), su titular, Pablo Vázquez Camacho; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien rechazó la acción contra el elemento y reveló que tendría el apoyo y respaldo de las autoridades capitalinas.