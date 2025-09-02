GENERANDO AUDIO...

La Línea 3 del Metro de CDMX cerrará por obras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) alista el cierre programado de estaciones de la Línea 3 del Metro como parte de una intervención integral que contempla la modernización de su infraestructura, sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización, así como la renovación de estaciones y mejoras en accesibilidad.

¿Cuándo inicia la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

Las obras arrancarán en diciembre de 2026, una vez concluido el proceso de licitación pública previsto entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Según el reporte oficial, se realizarán cierres parciales a lo largo de la Línea para facilitar los trabajos de rehabilitación.

Lo anterior se informó en el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, el cual ya se puede consultar en la página oficial de la Jefatura de Gobierno.

La Línea 3, una de las más extensas y con mayor demanda del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, será renovada a fondo. El proyecto contempla la incorporación de 45 trenes nuevos, con tecnología de última generación, mayor seguridad y accesibilidad universal, se puede leer en el informe de Clara Brugada.

Esta intervención se suma a los trabajos de modernización de la Línea 1, donde ya se reabrió el tramo Cuauhtémoc–Chapultepec el pasado 23 de abril, beneficiando a más de 250 mil usuarios diarios.

El día de ayer, el secretario de Gobierno, César Cravioto, acudió al Congreso local para entregar el Primer Informe de Gobierno de la mandataria capitalina.

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM) expresó su agradecimiento por este acto de rendición “de cuentas, que refleja el compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la cercanía con la población capitalina”, informó el Congreso en un comunicado.

¿Cuándo es el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada?

El primer informe de gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se llevará a cabo el domingo 12 de octubre de 2025. Este evento se realizará en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles, como parte de un acto solemne ante el Congreso local.

