La cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 10 personas fallecidas. Además, 54 permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios, y otras 22 ya fueron dadas de alta, informaron autoridades este jueves.

El accidente ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre, alrededor de las 14:20 horas, cuando la unidad volcó y desató una fuerte explosión que alcanzó a varios vehículos en las inmediaciones de la Calzada Ignacio Zaragoza, cerca de Santa Martha Acatitla.

Cifras actualizadas de la explosión en Iztapalapa

De acuerdo con el último balance oficial, el saldo hasta ahora es el siguiente:

10 personas fallecidas .

. 54 pacientes hospitalizados .

. 22 personas dadas de alta tras recibir atención médica.

La magnitud de la explosión provocó daños en vehículos y afectó a transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona en ese momento.

Abuelita que salvó a su nieta en Iztapalapa sigue viva, corrige Salud CDMX

Alicia Matías, la abuelita que salvó a su nieta durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, CDMX, sigue con vida, corrigió la Secretaría de Salud Pública capitalina la mañana de este viernes.

La noche del jueves, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió un corte informativo sobre las personas fallecidas por la explosión de la pipa. El nombre de Alicia apareció en la lista; sin embargo, Unotv.com contactó a la hermana de la señora, quien confirmó que Alicia seguía hospitalizada.

La familiar de Alicia Matías aseguró que ninguna autoridad le había informado sobre el supuesto fallecimiento.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud de la CDMX ofreció una disculpa por el error y anunció que, en breve, emitirá nueva información sobre el estado de salud de las personas afectadas.

“La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud, quienes se mantiene en contacto con su familia. Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia”.

El accidente en el Puente de la Concordia

La emergencia movilizó a cuerpos de rescate, bomberos y personal de Protección Civil, quienes trabajaron en el control del incendio y la atención de las víctimas. El humo y el fuego pudieron verse desde varios puntos.

Las autoridades mantienen vigilancia en los hospitales para dar seguimiento al estado de salud de los lesionados y continúan los trabajos de peritaje para determinar las causas exactas del accidente.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se brindará apoyo a las víctimas y a las familias afectadas. En tanto, la investigación continúa para establecer responsabilidades.