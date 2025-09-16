GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de una persona más por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Con este deceso, la cifra de víctimas mortales subió a 15 personas.

El paciente estaba hospitalizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, en calidad de desconocido, ya que no se ha logrado contactar a algún familiar.

En su último corte de este 15 de septiembre, la dependencia capitalina informó que 38 personas siguen hospitalizadas, mientras que otras 30 han sido dadas de alta.

Trasladarán a niña herida a hospital en Texas

Una de las menores afectadas, Jaclyn Azulet, será trasladada a Shriners Hospital for Children, en Galveston, Texas, para recibir atención médica especializada en quemaduras severas. Se trata de la nieta de la señora Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, quien perdió la vida el pasado viernes.

La mujer, que trabajaba como checadora de transporte público, logró salvar a Jaclyn, durante la explosión, pero perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

El apoyo para la menor fue gestionado por la Fundación Michou y Mau, que desde el 13 de septiembre se puso a disposición de las autoridades para trasladar a niños que cumplan con los criterios médicos.

La pequeña, de 2 años, continúa bajo pronóstico delicado mientras recibe atención médica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]