Ya son 31 las víctimas mortales de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

Con un fallecimiento tras varios días sin cambios, este sábado subió a 31 el saldo de muertes por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSalud CDMX) en su reporte de las 22:00 horas.

Asimismo, la dependencia capitalina puntualizó que 13 personas continúan hospitalizadas a causa del incidente, mientras que otras 40 ya fueron dadas de alta.

¿Cuál es el saldo de la explosión de la pipa a este sábado?

En su reporte nocturno, la Secretaría de Salud de la CDMX actualizó el saldo de muertes y heridos que dejó la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, con una nueva defunción este sábado, en el Hospital General 20 de Noviembre del ISSSTE, quedando así la lista de muertos:

Armando Antillon Chavéz (45) Ana Daniela Barragan Ramirez (19) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41) Misael Cano Rodriguez (39) Irving Uriel Carrillo Reyes (20) Carlos Iván Contreras Salinas (29) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57) Eduardo Noe García Morales (SD) José Daniel Hernández Méndez (17) Juan Antonio Hernández Betancourt (51) Jorge Islas Flores (50) Alicia Matías Teodoro (49) Juan Carlos Sánchez Blas (15 Gilberto Aron SD SD (47) Jesús Joel Tovar García (40) Edgar Santiago Álvarez (51) Omar Alejandro García Escorsa (28) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30) Fernando Soto Munguía (34) Eduardo Romero Armas (30) Norma Chavez Ortega (50) Abril Díaz Castañeda (34) Jaime Javier Becerra Urieta (49) Jovani Martínez Llanos (17) María Salud Juaurrita (59) Erik Vicente Acevedo Romero (33) Ricardo Corona Hernández (40) Adolfo Franco Madrigal (36) Ali Yael González Aranda (18) Giovana SD SD (21) Óscar Uriel García Rivera (31)

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó sobre el fallecimiento de Óscar Uriel García Rivera, de 31 años, tras haber estado internado por el accidente en el Hospital General 20 de Noviembre.

Agregó que García Rivera era urólogo egresado del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

