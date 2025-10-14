Zombis invadirán la CDMX y recrearán el icónico video de Michael Jackson

GENERANDO AUDIO...

Zombis bailarán “Thriller” frente al Monumento a la Revolución. Foto: Cuartoscuro

Zombis invadirán la Ciudad de México este sábado 18 de octubre, para recrear la icónica coreografía del video “Thriller” de Michael Jackson, como parte de la tradicional Marcha Zombie 2025, que se realizará frente al Monumento a la Revolución.

El evento marcará el inicio de las actividades previas al Día de Muertos, que oficialmente se conmemora a inicios del mes de noviembre, pero cuyos festejos comienzan desde mediados de octubre en la capital del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

De acuerdo con los organizadores, antes de que inicie el recorrido de la Marcha Zombie, alrededor de las 15:40 horas se realizará la coreografía colectiva con cientos de participantes caracterizados como muertos vivientes, rindiendo homenaje al famoso videoclip estrenado en 1983.

La ruta de la Marcha Zombie 2025

La marcha de zombies dará inicio a las 16:00 horas, desde la Avenida de la República (frente al Monumento a la Revolución), hasta el Zócalo por Avenida Juárez.

Evento gratuito y con causa social

La Marcha Zombie es una actividad gratuita y abierta al público. Sin embargo, los organizadores pidieron a los asistentes llevar arroz, frijol o alimentos no perecederos, como parte de la colecta anual con causa que acompaña el evento.

Cada año, las donaciones recolectadas se entregan a instituciones de apoyo social, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y la solidaridad durante las celebraciones de temporada.

El punto de reunión será el Monumento a la Revolución, donde iniciará el desfile de zombis que recorrerá las principales avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México.

[TE PUEDE INTERESAR: Habrá ley seca en Tláhuac por fiestas patronales y Día de Muertos]

Actividades de octubre por el Día de Muertos en CDMX

Además de la Marcha Zombie, donde previamente se bailará “Thriller”, la capital contará con múltiples actividades que integran la agenda cultural de octubre y noviembre, entre ellas:

Desfile de Alebrijes Monumentales: sábado 18 de octubre

sábado 18 de octubre Marcha Zombie: sábado 18 de octubre

sábado 18 de octubre Desfile Catrinas Fest en Chapultepec: domingo 19 de octubre

domingo 19 de octubre Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos: sábado 25 de octubre

sábado 25 de octubre Megaofrenda en el Zócalo de la CDMX que estará basada en Tenochtitlan : del 25 de octubre al 2 de noviembre

: del 25 de octubre al 2 de noviembre Megaprocesión de Catrinas: domingo 26 de octubre

domingo 26 de octubre Desfile de Día de Muertos: sábado 1 de noviembre

sábado 1 de noviembre Actividades en el Museo de Historia Natural y Cultural Ambiental: 18, 19, 25 y 26 de octubre

Las autoridades locales recordaron que estos eventos buscan preservar las tradiciones mexicanas, atraer visitantes y promover la cultura comunitaria en espacios públicos.