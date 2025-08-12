Zonas de encharcamientos e inundaciones en CDMX tras lluvias

GENERANDO AUDIO...

Avenida Gran Canal sigue inundada por lluvias en CDMX. Foto: OVIAL CDMX

Este martes 12 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con severas secuelas tras las torrenciales lluvias de la tarde noche del lunes con inundaciones y caos vehicular. En varias alcaldías se mantienen encharcamientos: vialidades principales presentan charcos profundos e inundaciones que obstaculizan el tránsito, mientras que estaciones de transporte público como el Metro siguen operando con zonas inundadas.

Puntos que siguen inundados en la CDMX esta mañana de martes 12 de agosto

De acuerdo con el reporte del Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, las zonas con encharcamientos e inundaciones por lluvias esta mañana en la capital mexicana son:

Encharcamiento en Avenida Paseo de la Reforma, al oriente, a la altura de Nápoles

Avenida Gran Canal mantiene cerrada la circulación por encharcamientos en ambos sentidos entre Eje 3 Norte y San Juan de Aragón en la Gustavo A. Madero.

Encharcamiento en Avenida Insurgentes Sur a la altura de Circuito Interior

Continua, encharcamiento en Eje 1 Norte y Asistencia Pública Federal en Venustiano Carranza

Encharcamiento en el bajo puente de Avenida Chapultepec al oriente a la altura de Florencia

Unidades de emergencia y elementos de policía agilizan el tránsito

Las unidades de emergencias locales como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y Protección Civil, se encuentran aun trabajando ante los encharcamientos e inundaciones que dejaron las lluvias la tarde noche de este lunes en gran parte de la ciudad.

Encharcamiento en Circuito Interior al sur a la altura de Avenida Oceanía en Venustiano Carranza

¿Dónde se puede reportar una emergencia por lluvias?

El Gobierno de la CDMX tiene a disposición de la población los números:

911 y 55 56 83 2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

La Línea H2O (*426)

55 5658 1111 de Locatel para informar sobre encharcamientos e inundaciones

