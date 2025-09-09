Al menos 6 mineros quedaron atrapados por falla mecánica en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Al menos seis trabajadores quedaron atrapados en una mina de arrastre ubicada en el ejido Mezquite, municipio de Sabinas, en la región Carbonífera del Coahuila, debido a un desperfecto técnico registrado en el complejo DRUMAC.

Los hechos ocurrieron cuando la cuadrilla de 11 mineros se encontraban a 100 metros de profundidad y ascendían del pozo de carbón, momento en que se rompió la cuerda de acero que jala el carrito en el que iban.

Cinco lograron salir por sus propios modos, mientras que hasta el momento todos se reportan bien de salud y sin lesiones.

Los mineros han sido identificados como:

Dimas González Villanueva

José Daniel Ayala Pineda

Paulo Campos

Francisco Varela

Ramiro Valverde

Jesús Javier Ramos

Julio Campos

Mario González Villanueva

Personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como cuerpos de emergencia, Protección Civil y Bomberos, se encuentran en el sitio del accidente, en labores para extraerlos. Hasta el momento se desconoce la identidad del propietario de la mina.