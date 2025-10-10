Alumno de secundaria gana juicio, fue expulsado por presunto robo

GENERANDO AUDIO...

En Monclova, Coahuila, un estudiante de tercer grado de secundaria ganó un juicio de amparo contra la escuela Harold R. Pape, luego de haber sido expulsado sin investigación tras ser acusado del robo de un par de tenis y un termo. El fallo judicial ordenó su reinscripción inmediata al plantel.

El Juzgado Cuarto de Distrito resolvió a favor del menor, tras determinar que su derecho humano a la educación fue vulnerado. Los hechos ocurrieron en julio, 15 días antes de que concluyera el ciclo escolar 2024-2025. Según el asesor legal Daniel González, los padres del estudiante intentaron dialogar con la dirección, pero fueron ignorados, por lo que se promovió el recurso legal.

El abogado explicó que incluso el director del plantel expulsó al padre y al abuelo del joven cuando intentaron aclarar la situación. “Nos dijo: ‘sí, está expulsado’. Presentamos la demanda de amparo con pruebas de que la expulsión era inconstitucional”, declaró el asesor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Escuela enfrenta sanciones y posible investigación por desacato

Tras concederse el amparo, la autoridad judicial ordenó que el alumno fuera reincorporado al mismo grado, sin posibilidad de apelación para proteger su bienestar. Sin embargo, de acuerdo con el abogado, la dirección de la secundaria habría iniciado una campaña de revictimización contra el menor.

Daniel González advirtió que si el director no cumple la sentencia, podría enfrentar multas superiores a 25 mil pesos, además de ser separado del cargo y consignado ante un juez por desacato.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La Secretaría de Educación estatal informó que se aplicará el protocolo interno para casos de presunta agresión al personal docente, pero deberá cumplir con la resolución judicial y permitir el regreso del alumno a clases.