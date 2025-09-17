GENERANDO AUDIO...

El descuento será válido en el mes de septiembre. Foto: Gobierno de Coahuila

En México, septiembre es conocido como el Mes del Testamento, una campaña nacional que busca fomentar la cultura de la prevención y que las familias mexicanas protejan su patrimonio; en Coahuila, los ciudadanos pueden aprovechar un 50% de descuento para realizar este trámite fundamental, con precios preferenciales que hacen más accesible poner todo en orden legalmente.

El objetivo de esta iniciativa es que más personas se animen a dejar estipulado qué pasará con sus bienes en caso de fallecimiento, evitando conflictos familiares y brindando seguridad a sus seres queridos. Es por ello, que aparte de los descuentos ofrecidos en este mes, con la tarjeta coahuilense “La Mera Mera” se brinda una segunda rebaja.

¿En cuánto queda el testamento con la tarjeta “La Mera Mera”?

De acuerdo con la Dirección de Notarías en Coahuila, el costo del testamento en septiembre es de mil 800 pesos por un bien y heredero universal. Sin embargo, quienes cuenten con la tarjeta “La Mera Mera” solo pagarán mil 200 pesos, un precio muy por debajo de lo habitual y que representa un gran beneficio para quienes buscan formalizar este documento.

Además, el trámite es gratuito para bomberos, integrantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas, como parte del reconocimiento a su labor en favor de la sociedad.

El testamento es un acto de responsabilidad que garantiza tranquilidad a tus seres queridos y evita pleitos legales en el futuro. Aprovechar el Mes del Testamento es una oportunidad única para cumplir con este deber sin afectar tu economía.

Si quieres más información, puedes llamar a la Dirección de Notarías al número 844 432 4614 o acudir directamente a la notaría de tu confianza.

