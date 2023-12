Caos en Piedras Negras, Coahuila, por cruce masivo de migrantes

Todo un caos se ha registrado durante estos dos últimos dos meses del año en Piedras Negras, Coahuila, por el cruce masivo de migrantes. De acuerdo con el presidente de la Canaco en la zona, Héctor Javier Rodríguez, tan solo en un día, cinco mil indocumentados han cruzado de forma ilegal por el Río Bravo hacia los Estados Unidos.

“No solamente es una contingencia. La cantidad de migrantes que están llegando a Piedras Negras es exagerada; nada más en un solo día intentaron cruzar más de cinco mil migrantes, cosa que es inmanejable para las autoridades del CBP, por eso tomaron la decisión de cerrar el puente número uno, se cerró también el puente de la ciudad de Acuña-del Río para el tráfico vehicular, dejaron solo una caseta igual que aquí, lo que está provocando filas para todos los automovilistas de más de quince horas para cruzar la frontera, cuando normalmente se hace una hora u hora y media en estas fechas”, destaca Javier Rodríguez.

Las pérdidas económicas debido al cierre de puentes se calculan entre los tres millones de pesos al día.

“Nosotros calculamos alrededor de tres millones de pesos, nada más de esos dos sectores, de pérdidas por día. El sector industrial, el tema de los ferrocarriles que están también detenidos ahí, son pérdidas millonarias en dólares, hasta ahorita prácticamente incalculables, aunque se calculan en alrededor de 50 millones de dólares por día, según algunas autoridades. Es algo histórico, lo que estamos viviendo, una situación ya de crisis humanitaria verdaderamente”, abunda el presidente de la Canaco.

En el puente internacional número dos, se observan largas filas de automovilistas y del transporte de carga. José Luis es trailero y para cruzar el puente internacional número dos hacia Estados Unidos, hace una fila de un día entero.

“La verdad, está muy lento, dormí toda la noche en la fila. Todos comentan que es por los migrantes que están llegando, los vemos pasar a veces por un lado de nosotros, pero ni que decir, si se retrasa bastante, como ayer que no pude salir. Así como están las filas, salí un día y al otro no y pues mi cruce es de todos los días”, refiere José Luis García.

El Sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, mencionó que la situación migratoria que se está viviendo en la actualidad es muy grave y está fuera de control.

“Ya estamos muy cansados de esto, nunca había visto esto. Yo estuve en la patrulla fronteriza, me jubilé hace 15 años, nunca en mi carrera de la patrulla vi esto, nunca. Me estaban diciendo hoy que hay cerca de seis mil, nada más hoy, y la semana pasada como cinco mil cada día. Están cruzando miles gentes, cruzan el río con sus familias, niños y luego no corren, se ponen todos en fila y se van donde están los oficiales, no están corriendo. Yo digo que los únicos que se esconden son los que no califican para estar aquí legalmente o no les dan permiso, y es lo que me preocupa a mí, pueden ser del crimen”, señala Tom Schmerber.

Esta es la segunda ocasión que se cierra el puente internacional número 1 y sólo se permite el paso de transporte de carga por el puente número 2. A esto se suma el cierre al tránsito del ferrocarril, debido a la crisis migratoria.