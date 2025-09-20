Justicia para Carlos: qué se sabe de su muerte tras broma pesada en trabajo  

GENERANDO AUDIO...

La muerte de Carlos Gurrola Arguijo, mejor conocido como “Papayita”, causó indignación entre la sociedad, pues la muerte del hombre de 47 años se habría dado, presuntamente, tras ingerir desengrasante como parte de una broma hecha por sus compañeros de trabajo.

El caso, que se originó en Torreón, Coahuila, cobró relevancia a nivel nacional en un clamor de justicia por la muerte del trabajador de limpieza. Pero ¿qué se sabe de la muerte de “Papayita”? Uno TV te da todos los detalles.

¿Qué se sabe de la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, “Papayita”?

El pasado 30 de agosto, tras realizar algunas labores de limpieza en el estacionamiento del centro comercial HEB, Carlos buscó hidratarse con la bebida que tenía en su termo y que, como parte de una presunta broma, sus compañeros habían sustituido por líquido desengrasante.

Después, “Papayita” habría comenzado a presentar síntomas propios de una intoxicación, por lo que fue trasladado a un centro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Donde finalmente murió.

Tras confirmarse la muerte del trabajador de limpia, autoridades comenzaron una investigación. De acuerdo con los primeros indicios, la fiscalía del estado aseguró que no encontró indicios que permitieran suponer que “Papayita” murió a causa envenenamiento.

De acuerdo con la dependencia, tras el análisis de videos no se puede determinar que la bebida que la víctima llevaba en su termo hubiera sido cambiada por líquido desengrasante.

Sin embargo, la fiscalía adelantó que continuarán las indagatorias para determinar las causas de muerte del trabajador de limpia.

Un historial de acoso a “Papayita”

Según reportes, Carlos Gurrola vivía un constante acoso por parte de sus compañeros de trabajo. Familiares de “Papayita” denunciaron que era víctima de agresiones como el robo de su comida o daños a su bicicleta que le servía como medio de transporte.

La madre del hombre, de 47 años, acusó también que a su hijo le llegaron a robar hasta el celular y era objeto de varias burlas en su centro de trabajo.

El último adiós a “Papayita”

Familiares y amigos de “Papayita” le dieron el último adiós al hombre que estuvo internado por varios días tras las lesiones presentadas, presuntamente, por la ingesta del líquido desengrasante.

Indignación en redes; cibernautas exigen justicia

Tras viralizarse el caso de “Papayita” decenas de cibernautas lamentaron la muerte del trabajador de limpia y exigieron a las autoridades esclarecer las causas de su fallecimiento y castigar a los culpables.

Además, llamaron a evitar el acoso laboral en los centros.