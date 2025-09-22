Caso “Papayita” en Coahuila: supermercado H-E-B pide justicia por Carlos Gurrola Arguijo

GENERANDO AUDIO...

La empresa se reunirá con la FGE Coahuila. Foto: Gettyimages

A un día de que familiares, amigos y vecinos de Carlos Gurrola Arguijo, conocido con cariño como “Papayita”, se manifestaran afuera de la sucursal H-E-B Senderos, en Torreón, Coahuila, la cadena de supermercados estadounidense se pronunció de manera oficial y pidió justicia para esclarecer el caso.

La indignación por la muerte de “Papayita”, sigue creciendo; cuestión que familiares agradecen, pues “es la única manera de ser escuchados”.

H-E-B se suma a la exigencia de justicia por muerte de “Papayita”

En un comunicado difundido la noche del 21 de septiembre, H-E-B México expresó sus condolencias a la familia Gurrola y aseguró que mantiene un diálogo cercano con ellos para brindar acompañamiento y apoyo. Además, reiteró su compromiso de colaborar con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y las autoridades, entregando información y videos que ayuden en la investigación.

“Compartimos plenamente su exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia”, H-E-B.

La compañía destacó que ha adoptado una política de cero tolerancia hacia cualquier acto de violencia, acoso o maltrato, y reafirmó su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de la comunidad lagunera.

H-E-B se reunirá con Fiscalía de Coahuila por caso de “Papayita”

Como parte de los acuerdos con la familia del señor Gurrola, este lunes se llevará a cabo una reunión con la Fiscalía para actualizar sobre el avance de la investigación y sus principales líneas.

De acuerdo con información de medios locales, Carlos Gurrola Arguijo, de 66 años, habría sido obligado a beber un químico desengrasante dentro de su centro de trabajo, lo que le provocó la muerte. El hecho ha generado conmoción en Torreón y ha desatado protestas que exigen justicia para la víctima y sanciones para los responsables.

Mientras tanto, H-E-B aseguró que mantendrá abiertos los canales de comunicación con la comunidad y continuará acompañando a la familia Gurrola durante este proceso.

