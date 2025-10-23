Tragedia en primaria de Coahuila: alumno muere dentro del plantel

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Anuel Esquivel Cruz, un estudiante de la primaria “Cuauhtémoc”, ubicada en el ejido San Miguel, San Pedro, Coahuila, falleció al interior del plantel educativo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) precisó que el menor “falleció a causa de la caída de una viga metálica destinada a la construcción de una techumbre”.

La dependencia, mediante un comunicado, lamentó la muerte del estudiante e informó que desde el primer momento en que se reportó el incidente se brindó acompañamiento integral a la familia del menor, además de iniciar coordinación con las autoridades estatales para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades.

SEP ofrece apoyo a la familia del menor

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, se comunicó personalmente con los familiares de Anuel Esquivel Cruz para expresarles sus condolencias y garantizar que recibirán todo el apoyo necesario.

La Secretaría reiteró su solidaridad con la familia y con la comunidad escolar del ejido San Miguel, y aseguró que mantendrá comunicación permanente con las autoridades de Coahuila mientras avanzan las investigaciones sobre el hecho.

“La SEP mantiene plena coordinación con las autoridades estatales para colaborar en las labores encaminadas a determinar las causas y responsabilidades del hecho”.

