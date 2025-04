Crisis en la presa La Amistad amenaza al campo en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

La crisis hídrica que desde hace un año afecta a la presa internacional La Amistad, ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, llegó finalmente a los tres órdenes de gobierno, aunque no precisamente con soluciones.

Las autoridades han entrado en una confrontación de declaraciones que, hasta ahora, no se han centrado en lo esencial: la falta de agua.

Mientras tanto, las consecuencias se sienten con fuerza en el campo. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) ya lanzó una advertencia: la escasez de agua está frenando el desarrollo económico del sector, principalmente en actividades agrícolas.

“Nos va a venir repercutiendo en la entrega del agua, pues va a haber menos producción de forraje. Falta demasiado también hasta para los insumos y para los sistemas de riego, para la producción del grano también“, expresa un ganadero de la región.

La presa, al borde del colapso

La presa La Amistad, una estructura artificial de almacenamiento de agua, cuenta con una capacidad máxima de 3,887 millones de metros cúbicos. Sin embargo, hoy su nivel apenas ronda el 12.7%. Y lo más preocupante: de continuar las extracciones al ritmo actual, podría caer por debajo del 10%.

Esta situación pone en jaque al sector ganadero, que proyecta un aumento de hasta el 30% en los costos de insumos para alimentar al ganado. Sin agua, muchas unidades productivas tendrán que recurrir a medidas extremas.

“Al no haber forraje, no hay comida, entonces te deshaces de los becerros. Nosotros como productores, ¿de qué vivimos? De los becerros. Y si no tenemos vacas, pues no va a haber becerros. En definitivo, va a subir todo esto, va subiendo ya cada vez más, va subiendo un 20, un 30%”, explica un productor local.

Golpe doble: sequía y frontera cerrada

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, el sector ganadero del norte del estado es el más afectado tanto por la sequía como por el cierre de la frontera con Estados Unidos registrado el año pasado.

La razón de ese cierre fue la detección de una red de ganado infectado con gusano barrenador, procedente de Centroamérica, lo que intensificó aún más la presión sobre los productores locales.